Казахстанские легкоатлеты заняли первое место на турнире Eurasian Athletics Meeting U-20
Казахстанцы завоевали девять золотых, 13 серебряных и девять бронзовых медалей.
Фото : Olympic.kz31 мая 2019, 18:00
В Алматы завершился международный турнир по легкой атлетике Eurasian Athletics Meeting U-20. В общекомандном зачете команда Казахстана заняла первое место, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Всего в южной столице выступили спортсмены из Индии, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Нашим легкоатлетам удалось завоевать девять золотых, 13 серебряных и девять бронзовых медалей. С результатом 254 очков команда Казахстана стала первой в командном зачете.
На втором месте соревнования завершили легкоатлеты из Узбекистана - 184 очка. Третье место у Таджикистана - 115 очков.
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