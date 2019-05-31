Казахстанские легкоатлеты заняли первое место на турнире Eurasian Athletics Meeting U-20

Казахстанцы завоевали девять золотых, 13 серебряных и девять бронзовых медалей.

В Алматы завершился международный турнир по легкой атлетике Eurasian Athletics Meeting U-20. В общекомандном зачете команда Казахстана заняла первое место, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Всего в южной столице выступили спортсмены из Индии, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Нашим легкоатлетам удалось завоевать девять золотых, 13 серебряных и девять бронзовых медалей. С результатом 254 очков команда Казахстана стала первой в командном зачете.

На втором месте соревнования завершили легкоатлеты из Узбекистана - 184 очка. Третье место у Таджикистана - 115 очков.

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