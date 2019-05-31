Китай составит черный список иностранных компаний

По словам представителя министерства коммерции Китая, решение о создании черного списка было принято после того, как некоторые иностранные компании нарушили рыночные принципы и блокировали поставки со стороны китайских компаний.

Министерство коммерции КНР создаст список иностранных компаний, организаций и физических лиц, которых оно считает "неблагонадежными" за нанесение вреда китайским компаниям, сообщает Китайское национальное радио (CNR).

В этот список будут включены иностранные компании и физические лица, которые блокируют поставки китайских товаров за рубеж и применяют "дискриминационные меры по некоммерческим причинам", говорится в сообщении ведомства. Конкретные меры, которые применяются к таким компаниям, будут обнародованы позднее.

По словам представителя министерства коммерции Китая, решение о создании черного списка было принято после того, как некоторые иностранные компании нарушили рыночные принципы и блокировали поставки со стороны китайских компаний, поставив под угрозу нацбезопасность Китая.

Ранее главный редактор издания Ху Сицзинь сообщил в своем Twitter, что китайские власти готовы принять ответные меры на действия США, включивших производителя смартфонов Huawei в черный список и запретивших сотрудничать с ним своим компаниям. По его словам, "Пекин не будет спокойно сидеть и смотреть на происходящее, и вскоре последуют новые ответные меры", — написал он.

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На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, дающий правительству полномочия блокировать сделки, связанные с информационно-коммуникационными технологиями, которые "представляют неприемлемый риск для национальной безопасности Соединенных Штатов".

После этого Министерство торговли США решило внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список", ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских фирм.

Источник: Lenta.ru

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