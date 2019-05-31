В алматинском метро отреагировали на жалобу о трещине в жилом здании

В ходе осмотра установлено, что указанные дефекты расположены в восточной части жилого дома и находятся за пределами границ технической зоны метрополитена.

Представители КГП "Метрополитен" провели проверку в связи с поступившей жалобой на отрицательное воздействие метрополитена на жилые строения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КГП "Метрополитен".

Жалоба поступила от жителей дома 75 на улице Гоголя.

В ходе осмотра установлено, что указанные дефекты расположены в восточной части жилого дома и находятся за пределами границ технической зоны метрополитена.

Вместе с тем, на зданиях, расположенных над линией метрополитена дополнительно проведены замеры установленных реперов, по результатам чего, отклонений не было обнаружено.

Следует отметить, что замеры проводятся с 1993 года и результаты ежегодно фиксируются в реестре маркшейдерской документации и до настоящего времени отклонений не зарегистрировано.

- Учитывая, что жалобы от жильцов данного дома прозвучали впервые, также были организованы замеры уровня шума и вибраций. Значения находятся в пределах нормы ГОСТ 31191.2-2004, - говорится в сообщении ведомства.

На основании результатов обследования влияние деятельности метрополитена в пределах нормы.

30 мая появилась информация, что некоторые дома буквально трещат по швам. Плиты расходятся, и в стенах появились зазоры. И люди винили в этом метро. Мол, из-за постоянной вибрации фундамент стал проседать.

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