Алматинские рынки поддержали инициативу объявить 9 июня санитарным днем

Исключение составит только Зеленый базар.

Напомним, что 29 мая руководители четверых рынков и предприниматели, работающие на них, вышли с предложением объявить 9 июня санитарным днем. Это рынки "Ак булак", "Турксиб", "Арлан" и "Керуен", сообщает Zakon.kz.

В течение двух дней данную инициативу поддержали владельцы 52 рынков, работающих на сегодня в Алматы.

Согласно заявлению инициаторов данной акции, предлагаемая ими инициатива делается для того, чтобы предприниматели, работающие на рынках, могли в удобное для них время прийти на избирательные участки и отдать свой голос за поддерживаемого ими кандидата в Президенты Республики Казахстан. Речь идет, как минимум о 33 тысячах человек, которые официально трудятся на рынках Алматы.

- Мы собрали актив арендаторов, собрали сотрудников, все проголосовали едино "за". Провели собрание с протоколом, как положено. У нас единогласие в этом вопросе, - отметил заместитель директора универсального оптово-розничного торгового комплекса "Барлық" Урхан Юсимов.

- Наши арендаторы видят, что мы создаем, как мы стараемся для них, чтобы было для них более комфортно. И они поддерживают вот эту нашу инициативу. Люди хотят тоже стабильности, - добавляет директор рынка "Алмалы" Рашид Утемуратов.

Создание прекрасных условий для ведения бизнеса подчеркивают и сами предприниматели.

- Наш рынок, действительно, настолько теплый, добрый. Настолько здесь все продумано и для покупателей, и для торгующих. Раньше условия было страшно вспомнить: мы стояли на улице, текла вода, в грязи. И в холод, и в зной, и в жару тоже, а здесь очень комфортно: мы заходим и оказываемся в очень комфортных условиях, - отзывается предприниматель Ольга Деркач.

- Я приехала из Китая, долгое время жила там. Постоянно слышала о достижениях Казахстана, о том, какие условия создаются для бизнеса. И вот я здесь, на Родине, и выборы точно не пропущу, ведь определяется будущее страны, - говорит предприниматель Салтанат Омирали.

- Наш коллектив - это 50 арендаторов и 11 сотрудников. 3 года уже работаем вместе, и важнейшие решения также принимаем вместе, - сказал администратор рынка "Саяхат" Алмас Алдабергенов.

Говоря о важности выборов, директор одного из крупнейших рынков Казахстана "Кенжехан-2" Рахметжан Сеитов отметил, что решение об объявлении 9 июня санитарным днем было принято совместно с арендаторами.

- Мы все вместе должны выбрать будущего Президента Казахстана, для того чтобы в нашей стране не повторилась история соседних государств с распрями и конфликтами. К счастью, мы живем в спокойном многонациональном государстве на равных правах и каждый имеет возможность заниматься своим делом, - добавил он.

Таким образом, 9 июня в день выборов Президента РК 56 крупных рынков Алматы работать не будут. По мнению руководства данных рынков, каждый голос важен для страны.

Исключение составит только Зеленый базар.

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