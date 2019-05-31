Назначен заместитель руководителя Департамента госдоходов по Мангистауской области

Им стал Нурлан Альжанов.

Глава Мангистауского ДГД Данияр Жаналинов на аппаратном совещании представил коллективу своего нового заместителя, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента государственных доходов по Мангистауской области.

Данияр Жаналинов дал высокую оценку профессиональным качествам Нурлана Альжанова, отметив, что его опыт и знания будут способствовать активизации работы и решению поставленных перед Департаментом задач.

Нурлан Сагинаевич Альжанов родился 24 июня 1968 года в поселке Сусановка Актюбинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1987); Специальность "Правоведение" .

Трудовой стаж:

· Начальник малого предприятия "Сервис" (08.1990-04.1993);

· Инспектор, главный инспектор таможенного управления по Актюбинской области (04.1993-05.2001);

· Начальник отдела, начальник таможенного поста Департамента таможенного контроля по Актюбинской области (05.2001-10.2007);

· Начальник таможенный пост "Алатау-ЦТО" Департамента таможенного контроля Алматинской области (11.2007-05.2009);

· Главный специалист, заместитель начальника таможенных постов "Жетісу", "Алматы - центр таможенного оформления" Департамента таможенного контроля по г. Алматы (05.2009-06.2011);

· Заместитель начальника Департамента таможенного контроля по г. Алматы и Алматинской области Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан (06.2011-10.2011);

· Заместитель начальника Департамента таможенного контроля по Алматинской области Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики (10.2011-04.2012);

· Руководитель Департамента таможенного контроля по Актюбинской области (04.2012-11.2014);

· Заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Актюбинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (с 11.2014)

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