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На участке дороги в столице изменен скоростной режим

Меры предприняты в целях обеспечения повышения безопасности дорожного движения.

Фото : All Andorra31 мая 2019, 19:57

С 31 мая текущего года в Нур-Султане на участке дороги по улице Бейсековой от улицы Косшыгулулы до улицы Е10 в обоих направлениях изменен скоростной режим с 80 км/ч на 60 км/ч, сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление административной полиции Департамента полиции города Нур-Султан.

Данные меры предприняты в целях обеспечения повышения безопасности дорожного движения и участившихся дорожно-транспортных происшествии на вышеуказанном участке.

- Также напоминаем, что на данном участке установлены автоматизированные средства фиксации "Сергек", в связи с чем, просим жителей и гостей столицы соблюдать скоростной режим, - говорится в сообщении ведомства.


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