Даниал Ахметов назвал клеветой информацию о продаже земли в ВКО

Земли Восточного Казахстана не продавались и не будут продаваться, передаваться в аренду иностранным гражданам и юридическим лицам с иностранной долей участия.

Аким ВКО Даниал Ахметов на брифинге опроверг информацию о продаже земли в области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Последние три дня в социальных сетях и мессенджере WhatsApp распространяется информация о якобы продаже в 2019 году земель сельскохозяйственного назначения китайским предпринимателям. В частности, в Урджарском, Курчумском и Жарминском районах.

- Как руководитель региона, официально заявляю вам, что ни одного метра земли в Урджарском, Курчумском и Жарминском районах не находится в собственности граждан Китая. Как известно, в 2016 году Указом Первого Президента Республики Казахстан принят мораторий на продажу земли иностранным гражданам и юридическим лицам с иностранным участием. Поэтому все действия органов государственной власти происходят строго в рамках закона и являются открытыми для представителей общественности и средств массовой информации, - отметил Даниал Ахметов.

Аким области отметил, что до введения моратория на предоставление земельных участков, в октябре 2015 года, по итогам конкурса один иностранный землепользователь получил во временное землепользование сроком на 10 лет 14890 га в Бескарагайском районе ВКО. Эта земля сейчас эксплуатируется. Вложены инвестиции свыше 400 млн тенге.

- Заверяю вас, что земли Восточного Казахстана не продавались и не будут продаваться, передаваться в аренду иностранным гражданам и юридическим лицам с иностранной долей участия. Глубоко убежден, что появившиеся в последние время информация является заведомой ложью и клеветой - заключил глава региона.

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