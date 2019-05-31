Малайзия усомнилась в итогах расследования катастрофы MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения в июле 2014 года под Донецком малазийского Boeing является политизированным.
Фото : globallookpress.com31 мая 2019, 20:24
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал расследование крушения самолета Boeing 777 Malaysian Airlines над Донбассом, сообщает РИА Новости.
- Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине, — сказал он на пресс-конференции в Токио.
Мохамад подчеркнул, что сбить самолет могли ополченцы или украинцы, "потому что у них тоже есть такая же ракета".
- С самого начала мы видим слишком много политики в этом, идея состояла не в том, чтобы выяснить, как это произошло, а, похоже, концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских, — заключил он.
Он также потребовал допустить к расшифровке "черных ящиков" малайзийскую сторону.
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