СКО и Хорезмская область налаживают тесные связи

Североказахстанцы готовы сотрудничать с узбекскими коллегами на взаимовыгодных условиях.

Аким СКО Кумар Аксакалов встретился с делегацией из Республики Узбекистан. Делегацию возглавил первый заместитель хокима Хорезмской области Кудратбек Игамбергенов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима СКО.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, туристской, сельскохозяйственной сферах, промышленности, а также развитие межрегиональных связей.

В ходе переговоров глава региона Кумар Аксакалов рассказал о перспективных направлениях развития СКО. Аким области отметил, что североказахстанцы готовы сотрудничать с узбекскими коллегами на взаимовыгодных условиях.

- Недавно проходила встреча Глав наших государств. Подписан ряд соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве. Мы готовы с вами работать на региональном уровне. Приглашаю ваших бизнесменов к сотрудничеству. У нас самая плодородная земля в Казахстане. Надеюсь мы будем реализовывать совместные проекты, - сказал аким СКО Кумар Аксакалов.

Первый заместитель хокима Хорезмской области Кудратбек Игамбергенов отметил, что узбекская сторона заинтересована в взаимовыгодном сотрудничестве.

- Спасибо Вам за теплый прием. Казахстан является стратегическим партнером для Узбекистана. У нас общая история. Мы готовы создавать все необходимые условия для реализации совместных проектов с нашими казахскими друзьями. Будем полностью поддерживать наших партнеров, - сказал Кудратбек Игамбергенов.

В Петропавловске бизнесмены СКО и Хорезмской области проведут переговоры в формате B2B. 1 и 2 июня в Петропавловске на центральной площади состоится ярмарка с участием предпринимателей Узбекистана. Ярмарка организована в рамках двустороннего сотрудничества между двумя странами.

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