Пригороды Талдыкоргана будут обеспечены всей необходимой инфраструктурой

Глава региона выслушал каждого жителя и пообещал, что везде будет вода, свет и дорога.

Аким Алматинской области Амандык Баталов встретился с жителями дачных массивов и пригорода "Ынтымак", "Жастар-2", "Шайкорган, передает Zakon.kz.

Напомним, ранее аким области проводил объезд и дал конкретные поручения. В связи с этим он проинспектировал вновь дачные массивы.

Жители микрорайона "Ынтымак" на протяжении многих лет не могут провести воду в дома, нет поблизости школ, магазинов, а про дороги они могут говорить вечно особенно весной и осенью, когда ходят по грязи.

Глава региона выслушал каждого отчаявшегося жителя и пообещал, что везде будет вода, свет и дорога.

Например, в "Ынтымак" подключат воду уже через две недели, а новый трансформатор поставят в конце июля. Также будут отремонтированы дороги и налажен путь автобусов. В скором времени "Ынтымак" станет лучше, но для этого нужно время, говорит аким области. В ближайшем будущем здесь построят, школу, детский сад, сельскую врачебную амбулаторию, проведут освещение улиц.

В "Жастар-2" начата реконструкция и строительство электрических сетей по поставке электроэнергии больше четырехсот абонентам. В следующем году власти обещают в этой местности открыть школу на 900 мест. В свою очередь жители поблагодарили главу региона за его работу, и то что он никогда не бросает слова на ветер.

А в "Шайкорган" уже проведен газ, также построят сети водоснабжения, два моста, сделают дороги двух улиц, а также завершат реконструкцию электрических сетей.

Главный итог объезда областного центра акимом области –работать качественно, укладываться в намеченные сроки.

- В этих дачных массивах, своевременно не были сделаны инженерные сети, поэтому многие жители сейчас страдают из-за этого: постоянно отключается свет, не могут провести воду и плохое состояние дорог. Но все это мы исправим в течении нескольких месяцев. Я лично будут проверять строительство каждого объекта, - подчеркнул Амандык Баталов.

Главный итог объезда – работать качественно, укладываться в намеченные сроки.

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