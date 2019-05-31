Министры внутренних дел СНГ одобрили Концепцию сотрудничества

Участники заседания обсудили приоритетные вопросы сотрудничества и взаимодействия МВД (Полиции) государств-участников СНГ в противодействии новым вызовам и угрозам безопасности их стран.

31 мая текущего года в Ташкенте состоялось очередное заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ (СМВД), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В работе заседания приняли участие руководители министерств внутренних дел/полиции стран Содружества, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ (БКБОП СНГ), Исполнительного комитета, а также Антитеррористического центра СНГ.

От Казахстана в данном мероприятии приняла участие делегация МВД во главе с Министром внутренних дел генерал-лейтенантом полиции Тургумбаевым Е.З.

Участники заседания обсудили приоритетные вопросы сотрудничества и взаимодействия МВД (полиции) государств-участников СНГ в противодействии новым вызовам и угрозам безопасности их стран и ход реализации межгосударственных программ по борьбе с преступностью.

Членами Совета одобрена Концепция сотрудничества министерств внутренних дел (полиции) государств-участников Содружества Независимых Государств на период до 2030 года, определяющая основные принципы, задачи, направления сотрудничества и формы взаимодействия МВД государств-участников СНГ на новый период.

Советом утверждены Единый порядок, а также Регламент проведения комплексных согласованных и совместных оперативно-профилактических мероприятий МВД государств – участников СНГ.

Глав делегаций принял Президент Республики Узбекистан Мирзиёев Ш.М., который отметил необходимость дальнейшего сотрудничества министерств внутренних дел/полиций в борьбе с преступностью в рамках СНГ.

Встреча министров внутренних дел прошла в традиционно дружественной атмосфере, в обстановке полного взаимопонимания и взаимного уважения.

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