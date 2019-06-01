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На Сицилии проснулся вулкан Этна

Извержение не представляет никакой опасности и входит в нормальный цикл активности вулкана, уверяют специалисты.

Фото : Twitter1 июня 2019, 00:49

Крупнейший действующий вулкан Европы начал извержение, сообщает ТАСС.

Извержение не представляет никакой опасности и входит в нормальный цикл активности вулкана, уверяют специалисты.

Обильный выброс лавы не повлиял на работу местного аэропорта в Катании. Специалисты сделали новые фото и видео захватывающего "огненного шоу", однако местные жители узнали о новом извержении из новостных выпусков. Вершину Этны покрывают облака, что затрудняет видимость.

Одновременно специалисты из Национального института геофизики и вулканологии объявили, что подземные толчки, произошедшие на Сицилии в конце декабря, могли быть вызваны именно вулканической активностью, а именно подъемом глубинной магмы.

В период с 24 по 27 декабря на Сицилии произошел ряд подземных толчков, магнитуда самого мощного из которых составила 5,0. Землетрясение привело к незначительным разрушениям, около 30 человек пострадали.


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