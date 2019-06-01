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Цена нефти Brent упала ниже $62 за баррель

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $62 за баррель 12 февраля 2019 года.

Фото : Le Devoir1 июня 2019, 01:22

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17% - до $61,95 за баррель, передает ТАСС.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $62 за баррель 12 февраля 2019 года.

Цена июльского фьючерса нефти марки WTI снизилась на 5,44% - до $53,5 за баррель.


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