Цена нефти Brent упала ниже $62 за баррель

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $62 за баррель 12 февраля 2019 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17% - до $61,95 за баррель, передает ТАСС.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $62 за баррель 12 февраля 2019 года.

Цена июльского фьючерса нефти марки WTI снизилась на 5,44% - до $53,5 за баррель.

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