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Косово пригрозило объединиться с Албанией

Если ЕС не хочет принять два албанских государства с двумя флагами, пусть примут только один флаг - Хашим Тачи.

Фото : oslobodjenje.ba1 июня 2019, 01:59

Руководство самопровозглашенного Косово усиливает шантаж Брюсселя, заявляя, что если Евросоюз продолжит изоляцию республики, то будет рассмотрена возможность принятия институциональных решений или же проведения референдума об объединении края с Албанией.

По словам президента непризнанного государства Косово Хашима Тачи, Косово остается в изоляции из-за позиции ЕС, а референдум поможет "восстановить историческую справедливость".

- Если ЕС не хочет принять два албанских государства с двумя флагами, пусть примут только один флаг, - отметил лидер Косова.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косовом прекратились в марте 2017 года.

Источник: Lenta.ru


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