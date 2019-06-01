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Бегемоты сорвали матч по регби в ЮАР

Южноафриканские эксперты заявили, что причина нашествия животных кроется в близости стадиона от реки Летаба.

Фото : InfoResist1 июня 2019, 06:02

Бегемоты решили полакомиться травой во время регбийного матча в городе Цанин на севере ЮАР, где в это время проходил поединок двух местных команд, сообщает Life.ru.

Матч пришлось прервать.

Как отмечает издание Far North Bulletin, животные не проявляли агрессию, а просто мирно жевали траву. Именно момент "пасущихся" на спортивном поле бегемотов и попал на видео, которое тут же распространилось по Сети.

Южноафриканские эксперты заявили, что причина нашествия животных кроется в близости стадиона от реки Летаба.

Подобные случаи в ЮАР нередки. Например, в городе Сент-Люсия, где расположен являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО национальный парк "Эстуари". Помимо прочего, он является домом для 1200 нильских крокодилов и более 800 бегемотов. Поэтому в некоторых районах города можно увидеть предупреждающие о перемещении животных знаки.


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