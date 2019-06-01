Казахстанских спортсменов будут лишать жилья из-за допинга

263 казахстанских атлета попались на употреблении запрещенных препаратов за пять лет.

За последние пять лет выявлено 263 случая использования допинга казахстанскими спортсменами. Об этом на Правительственном часе в Сенате Парламента РК сообщил вице-министр культуры и спорта Елдос Рамазанов, передает BNews.kz.

- Несмотря на широкомасштабную пропаганду, количество случаев использования допинга не снижается. За последние пять лет выявлено 263 случая использования допинга казахстанскими спортсменами. Хочу обратить внимание, что большинство положительных проб были выявлены у спортсменов несовершеннолетнего возраста, - сказал Елдос Рамазанов.

По его словам, ведомство планирует ужесточить ответственность для спортсменов, пойманных на употребления допинга. В частности, предлагается ввести поправки в Закон, которые будут предусматривать возврат денежного поощрения за аннулированный результат соревнований, а также лишение жилища для чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

- Нами изучен международный опыт стран с высокими спортивными показателями. На его основе Министерство ведет работу по внесению изменений и дополнений в отраслевой закон. Предлагаемые нормы предусматривают не только дисквалификацию и исключение из состава сборных команд, но и установление административной ответственности для спортсменов, тренеров и причастных специалистов за применение, назначение и распространение запрещенных субстанций и препаратов. Поправки также предусматривают: возврат денежного поощрения за аннулированный результат соревнований, лишение спортивного звания, лишение жилища для чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также ряд других мер, - добавил Елдос Рамазанов.

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