СМИ написали о рождении дочери у Сергея Лазарева

По словам певца, информация о рождении дочери — бред.

Неожиданная новость облетела СМИ — у Сергея Лазарева тайно родилась дочь. Впрочем, поклонники легко могут принять эту информацию за правду, ведь пять лет назад 36-летний певец уже скрыл появление на свет сына.

- Был на премии RU.TV 2019, узнал от коллег, что у Сереги Лазарева родилась дочь. Инфа 100%. Скоро откроют всем, — пишут в Сети.

Позже Сергей опубликовал шутливый кадр, на котором он изображен вместе с Никитой.

- Тут как бы мой сын показывает некоторым, — подписал он снимок, на котором мальчик крутит пальцем у виска.

По словам певца, информация о рождении дочери — бред.

- Хожу, выбираю мясо для шашлыка, и тут бах — дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов! Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни, — отреагировал Сергей.

Имя матери наследника Сергей до сих пор держит в тайне, но Филипп Киркоров однажды признался, что Лазарев воспользовался услугами суррогатного материнства. Чтобы скрыть ребенка певец даже переехал в загородный дом, где его не могли встретить журналисты. В последнее время артист стал часто делиться с фанатами достижениями сына. Так, он не раз отмечал, что в три года малыш научился читать, писать и считать, а в четыре начал изучать английский язык.

Звездный отец признается, что сейчас очень счастлив.

- О рождении сына Никиты хотелось кричать на весь мир, но я прекрасно понимал, что одни люди за меня порадуются, а другие захотят помешать моему счастью, — рассказал Лазарев в одном из интервью.

Певец сообщил СМИ, что является отцом, только когда ребенку было уже около двух лет. Поэтому и сейчас фанаты могут делать выводы, что и в этот раз артист просто решил поделиться радостным событием позже.

Недавно Сергей Лазарев вернулся из Израиля, куда отправился в середине мая для участия в международном песенном конкурсе "Евровидение". Артист исполнил там композицию под названием "Scream" и по итогам голосования занял третье место. Победителем ежегодного события стал певец Дункан Лоуренс, который представлял Нидерланды. В тройку лидеров также вошел итальянский исполнитель Mahmood.

Источник: СтарХит

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