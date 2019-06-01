Алматинские курсанты поздравили воспитанников детского дома с Днем защиты детей

Помощь подшефному учреждению стала для курсантов традицией.

В канун Международного дня защитника детей курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи (ВИИРЭиС) посетили Алматинский детский дом «SOS», сообщает Zakon.kz.

Помощь данному подшефному учреждению стала для курсантов уже традицией. Будущие офицеры вручили детям подарки, рассказали об обучении в военном институте, показали видеоролики о казахстанской армии.

- Нам очень понравились рассказы и видики, мы задавали им много вопросов, нам было интересно знать, как живут военные. Я тоже, когда вырасту, буду офицером, - говорит 9-летний Максим.

Служба по работе с членами семей военнослужащих ВИИРЭиС организовала праздничную программу для воспитанников. Все присутствующие окунулись в мир музыки, танцев и театрализованных представлений в исполнении детей военнослужащих института.

- День защиты детей – это не просто праздник наших детишек, это напоминание всему обществу о необходимости защищать права малышей, стремиться сделать их счастливыми, чтобы в будущем они стали достойными гражданами нашей страны, - отметила председатель службы по работе с членами семей военнослужащих Акбота Мустабекова.

Также курсанты помогли подшефному учреждению в благоустройстве территории, побелили деревья и вынесли мусор.

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