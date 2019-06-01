Актюбинская молодежь примерила на себя солдатские будни

Военно-патриотический сбор «Жігер» стал в регионе традиционным.

Около сотни актюбинских студентов городских и областных колледжей собрал на аэродроме "Хлебодаровка" Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова военно-патриотический сбор "Жігер-2019", сообщает Zakon.kz.

Это мероприятие стало традиционным, основной его целью является патриотическое воспитание допризывной молодежи, привитие юношам чувства патриотизма, обучение первичным навыкам военного дела.

Лагерный сбор "Жигер-2019" организован Военным институтом Сил воздушной обороны совместно с Управлением молодежной политики и актюбинским областным ресурсным центром.

По словам заместителя начальника института по воспитательной и идеологической работе подполковника Серика Сарабузова, участники сборов получают максимум теоретической информации, навыки обращения с оружием, живут в условиях, максимально приближенных к солдатскому быту. Непосредственно с ребятами занимаются сержанты-инструкторы. На всех этапах сборов, начиная от строевой подготовки и заканчивая военизированной эстафетой, они осуществляют сопровождение команд.

На три дня от подъема до отбоя руководителем администрации сборов подполковником Нурланом Сактагановым расписана насыщенная программа, включающая утреннюю зарядку, показательные выступления команд, сборку и разборку оружия, физические упражнения, товарищеские матчи по футболу, волейболу и другим командным играм, надевание средств индивидуальной защиты и военизированный кросс.

Одна из лидирующих команд - "Жас сарбаз шекара", что в переводе означает "Юный воин-пограничник". Ее участник студент Жайсанского многопрофильного колледжа Владимир Сохарев учится по специальности "кондитер". Любит печь торты, кексы и пирожные. Помимо этого, два года он занимается в военно-патриотическом клубе под руководством преподавателя-организатора по начальной военной подготовке старшего сержанта запаса Рустама Мерзина.

- Все задания проходят в форме соревнований. Мне очень нравится на этом сборе. Такое ощущение, что попал в армию. Мы готовились к соревнованиям и приложим все силы, чтоб занять первое место. Я здесь потому, что вскоре пойду в армию и хочу уже сейчас примерить на себя солдатские будни. Думаю, что после срочной службы останусь по контракту, - рассказывает Владимир.

Организаторы лагерного сбора признаются, что с каждым годом команды-участники все лучше и лучше подготовлены к соревнованиям. Если раньше между ними был большой разрыв по баллам, то сейчас он минимальный.

Первое место заслуженно завоевала команда Жайсанского многопрофильного колледжа, с небольшим отрывом на втором месте оказалась команда из Актюбинского колледжа связи и электротехники и на третьем месте - команда Уилского аграрного колледжа. Победители награждены кубками и грамотами, остальные участники - благодарственными письмами.

"Год Молодежи", объявленный Президентом Республики Казахстан открыл огромные перспективы перед военно-патриотическим движением. Во многих школах города Актобе и Актюбинской области открыты специализированные классы "Жас Сарбаз" и со следующего года в лагерном сборе "Жiгер", помимо студентов, будут принимать участие старшеклассники.

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