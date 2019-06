Трамп будет баллотироваться на второй срок

Президент США Дональд Трамп заявил о планах участвовать в следующих выборах главы государства, которые состоятся в Соединенных Штатах в 2020 году.

Официально объявить о выдвижении на второй президентский срок действующий глава государства, по его словам, планирует уже этим летом — 18 июня — в Орландо во Флориде. В этот день там, планирует Трамп, в центре Amway состоится масштабное мероприятие, участие в котором примут его сторонники. Об этом нынешний американский лидер написал на своей странице в Twitter. К своему посту он прикрепил ссылку, по которой можно зарегистрироваться на эту акцию.

I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG