Киану Ривз: Я скучный и одинокий

Голливудский актер рассказал о личной жизни.

54-летний Киану Ривз снискал репутацию одного из самых закрытых актеров Голливуда: он редко дает интервью, игнорирует светскую жизнь и не афиширует личную.

Правда, в последнее время у него появился повод нарушить затворничество. Сиквел "Джон Уик 3" с ним в главной роли обещает повторить успех первых двух лент. Киану поддерживает проект, не пропускает премьеры, а на недавней пресс-конференции в Нью-Йорке даже согласился поговорить с журналистами не только о карьере.

На вопрос о том, что для него значит любовь, актер ответил так:

- Вы спрашиваете о романтических отношениях? Я одинокий парень. У меня никого нет, но если появится, то я буду уважать и любить этого человека. Надеюсь, в моей жизни это произойдет.

Актер никогда не был женат. В апреле 2001 года в автокатастрофе погибла его подруга, актриса Дженнифер Сайм, а за год до трагедии ребенок пары появился на свет мертворожденным.

Сейчас Киану Ривз живет в Западном Голливуде, куда нередко заглядывают туристы в надежде встретиться с кем-то из звезд шоу-бизнеса, а папарацци поджидают последних на улицах.

- Туристические автобусы проезжают мимо домов многих местных жителей. Вижу их, когда выхожу за газетой утром… Моя жизнь вполне спокойна. Редко выбираюсь из дома. Вообще ничего не делаю. Я довольно скучный человек, — признался Киану.

Источник: Сплетник

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