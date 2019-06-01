Макпал Жунусова недовольна своими доходами
Казахстанская исполнительница не в первый раз жалуется на нехватку денег.
Фото : ticketon.kz1 июня 2019, 10:48
Казахстанская певица Макпал Жунусова рассказала, что недовольна своими доходами, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал НТК.
Исполнительница никогда не скрывала, что главным источником ее доходов являются концерты и выступления на тоях. Жунусова постоянно гастролирует по стране, а иногда работает абсолютно бесплатно, потому что далеко не каждому зрителю по карману приобрести билет на выступление любимой певицы.
Народная артистка занимает должность в «Казахконцерте», но при этом Макпал неоднократно рассказывала, что этих денег ей ни на что не хватает. Вот и в свежем интервью она посетовала на те же проблемы:
- Мне государство платит 120 тысяч. Из-за того, что зарплаты не хватает, мне приходится ездить по тоям. Таким образом, своими песнями, гастролями я вынуждена зарабатывать на хлеб. Каждый ищет способы прокормить семью... Вы думаете, мне нравится туда-сюда летать? — поделилась исполнительница.
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