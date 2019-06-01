Макпал Жунусова недовольна своими доходами

Казахстанская исполнительница не в первый раз жалуется на нехватку денег.

Казахстанская певица Макпал Жунусова рассказала, что недовольна своими доходами, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал НТК.

Исполнительница никогда не скрывала, что главным источником ее доходов являются концерты и выступления на тоях. Жунусова постоянно гастролирует по стране, а иногда работает абсолютно бесплатно, потому что далеко не каждому зрителю по карману приобрести билет на выступление любимой певицы.

Народная артистка занимает должность в «Казахконцерте», но при этом Макпал неоднократно рассказывала, что этих денег ей ни на что не хватает. Вот и в свежем интервью она посетовала на те же проблемы:

- Мне государство платит 120 тысяч. Из-за того, что зарплаты не хватает, мне приходится ездить по тоям. Таким образом, своими песнями, гастролями я вынуждена зарабатывать на хлеб. Каждый ищет способы прокормить семью... Вы думаете, мне нравится туда-сюда летать? — поделилась исполнительница.

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