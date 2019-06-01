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Жителя Актобе обстреляли в бане

Мужчина находился в платном банном комплексе и получил пулю из обреза в голову.

Фото : pixabay.com1 июня 2019, 11:23

Сотрудники полиции Актюбинской области задержали двух мужчин по подозрению в совершении покушения на убийство, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

16 мая в Актобе в одном из банных комплексов по пр. Санкибай батыра неизвестные лица произвели выстрел в жителя Атырауской области, который был госпитализирован в БСМП с дробовым огнестрельным ранением мягких тканей затылочной области головы.

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативных мероприятий установили и задержали двух уроженцев Атырауской области.

Как было установлено, подозреваемые прибыли в Актобе за несколько дней до преступления и жили на съемной квартире. В съемной квартире был обнаружено два обреза охотничьего ружья, один из которых ранее был похищен в Макатском районе Атырауской области.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.ст.24 ч.3 – 99 ч.2 п.7,9 УК РК. "Покушение на убийство". Подозреваемые арестованы. Мотивы преступления выясняются.


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