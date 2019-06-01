Автомойщики угнали две машины клиентов и врезались друг в друга

При этом угонщики зацепили третий автомобиль.

В Актобе два работника автомойки на автомашинах клиентов совершили ДТП, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДП.

Инцидент произошел 24 мая в 15.30 часов. Двое сотрудников автомойки, воспользовавшись оставленными автомашинами Toyota Camry и Hyundai, решили устроить гонки. На Ходбинской трассе горе-угонщики столкнулись между собой и протаранили третью автомашину марки "ВАЗ".

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир "ВАЗ" доставлен в ОДКБ г. Актобе. Один из угонщиков, который был за рулем автомашины Hyundai, госпитализирован в БСМП г. Актобе.

По данному факту сотрудниками полиции проводится все необходимые следственные мероприятия, назначена экспертиза. Возбуждено уголовное дело по ст.200 УК РК.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!