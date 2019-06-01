Легендарному Кара Майору поставили памятник

Бориса Тукеновича не стало в феврале.

31 мая в поселке Раимбек Алматинской области был установлен памятник легендарному человеку Керимбаеву Борису Тукеновичу – легендарному Кара Майору, передает Zakon.kz.

Выставка-экспозиция, центральное место в которой занимает легендарный комбат, была открыта частным фондом генерала Панфилова при поддержке ОО "Союз ветеранов военной разведки" и Координационного Совета ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и локальных военных конфликтов при акимате Алматы.

На мероприятии присутствовали супруга Керимбаева Раиса Артемовна, руководство Алматинского регионального гарнизона, Департамента по делам обороны Алматы, военнослужащие 177 ооСПН, студенты, школьники, общественность города.

Выступая перед собравшимися, Раиса Артемовна Керимбаева рассказала, что вместе с Борисом Тукеновичем они прожили долгую совместную жизнь и были рядом до последнего вздоха. В назидание молодым она добавила, что жизнь бесценна и любить ее нужно каждый день, во всех ее проявлениях.

Сослуживец и соратник Бориса Керимбаева Асылхан Утеев добавил, что ради своих бойцов Керимбаев жертвовал многим, даже своей головой.

- И как после этого мы, пацаны, не могли называть его Батей? Он в Афганистане был нам за мать и за отца. Берег нас, всех до единого. Он настоящий герой и останется навечно в наших сердцах.

Со словами признания легендарному майору выступила Алуа Байкадамова, учредитель ЧФ генерала Панфилова. Она вспомнила, как, приходя в военно-исторический музей, Борис Тукенович шутил, что и ему здесь место найдется. И вот пришло время увековечить его память. К созданию экспозиции, где центральное место занимают фотографии и личные вещи Керимбаева, отнеслись с особым трепетом. Была проделана колоссальная работа.

- Для меня самые дорогие экспонаты - это книга, где Борис Тукенович написал своей рукой несколько слов, курительная трубка, переданная женой Раисой Артемовной, и список погибших в Афганистане ребят. Здесь он представлен в электронном варианте, но нам был передан рукописным, - добавила Алуа Байкадамова.

Эта экспозиция очень много значит как для воинов-афганцев, так и для всех казахстанцев, чьи близкие не вернулись из Афганистана. Со временем она будет расширяться и пополняться экспонатами.

12 января Борис Керимбаев отметил 71 день рождения. Спустя месяц, 12 февраля 2019 года, его не стало.

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