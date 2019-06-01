Опубликовано видео операции по возвращению казахстанцев из Сирии

Ранее Токаев сообщил о том, что на родину вернулся 171 ребенок.

Из Сирии вернулась очередная группа казахстанцев. Информацию 31 мая подтвердил президент Казахстана, рассказав, что на родину вернулся 171 ребенок. В Сети появилось видео гуманитарной операции "Жусан", передает Zakon.kz.

Гуманитарная операция "Жусан" – это масштабная акция, которая была инициирована Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и осуществлялась с прошлого года. В результате комплекса мероприятий из зон боевых действий на Родину возвращены 357 детей. Обеспечение безопасности детей стало главной целью операции "Жусан".

Итоги гуманитарной операции "Жусан" показали способность Казахстана эффективно решать самые сложные задачи.

- Благодарю всех участников операции – сотрудников специальных служб, дипломатов, военных, которые с честью выполнили возложенную на них ответственную миссию, - говорится в заявлении Президента.

Вернувшиеся домой соотечественники получили возможность начать новую жизнь, а дети обрели мирное небо над головой.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!