На побережье Каспия начали строить туркомплекс

В церемонии начала строительства нового туристического комплекса международного уровня на побережье Каспия принял участие премьер страны.

31 мая премьер-министр РК Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой Мангистаускую область, где ознакомился с реализацией задач, поставленных Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, и исполнением поручений по социально-экономическому развитию региона, данных главой государства Касым-Жомартом Токаевым в ходе рабочего визита в апреле. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьера РК.

Глава правительства РК провел рабочее совещание с участием актива региона. Аким Мангистауской области ЕТугжанов доложил о принимаемых мерах по обеспечению социально-экономического развития страны. По итогам 4 месяцев т.г. объем производства промышленной продукции в регионе составил 943,6 млрд тенге, в т.ч. за счет обеспечения роста в машиностроении на 20,1%. Инвестиции в основной капитал составили 121,8 млрд тенге. В целом на сегодня инвестиционный портфель региона включает 44 инвестпроекта на сумму 1,6 трлн тенге, среди них реализация 22 проектов на 67 млрд тенге запланирована на 2019 год.

В ходе совещания вице-министры национальной экономики Е. Алпысов, индустрии и инфраструктурного развития – Б. Камалиев, энергетики – М. Мирзагалиев доложили о реализации проекта "Ауыл – Ел бесігі", развитии транспортной инфраструктуры и нефтегазового комплекса в регионе.

- Елбасы уделяет особое внимание развитию Мангистауской области, — сказал Аскар Мамин, отметив, что по поручению Первого Президента РК были реализованы ряд стратегически важных крупных инфраструктурных проектов по программе "Нұрлы жол", которые в настоящее время оказывают большое влияние на развитие транзитного и экспортного потенциала страны.

В рамках исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионе начаты работы по реализации Комплексного плана социально-экономического развития Жанаозена до 2025 года. Запланированы 67 мероприятий, в результате будут созданы 16,3 тыс. рабочих мест.

Подводя итоги совещания, Аскар Мамин отметил, что Мангистауская область является западными воротами Казахстана, и подчеркнул необходимость дальнейшего развития промышленности и транспортно-логистической сферы, туризма.

В рамках поездки премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в церемонии закладки камня на месте строительства нового проекта на побережье Каспийского моря. Туристический комплекс на 600 номеров, рассчитанный на 2000 мест, с аквапарком, спортивными полями и конгресс-холлом, планируется ввести в эксплуатацию в июле 2020 года. Реализация проекта даст мощный толчок развитию туризма области, планируется создание на данном проекте около 2000 рабочих мест.

Побережье Каспийского моря, согласно разработанной госпрограмме развития туризма, входит в ТОП-10 приоритетных туристских территорий Казахстана.

В регионе ведется работа по привлечению частных инвестиций для строительства новых 45-ти гостиничных комплексов.

В ходе рабочей поездки главе Правительства РК также были представлены планы строительства завода по производству метанола и олефина на территории СЭЗ "Морпорт Актау", объемом инвестиций свыше $1,8 млрд. Проект нацелен на импортозамещение, на заводе будет осуществляться переработка газа в метанол и дальнейшие составляющие, которые помогут производить более 40 наименований продукции.

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