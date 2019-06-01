Боль в боку у девушки оказалась смертельным заболеванием

По словам Дэвис, ее случай говорит о том, что нельзя игнорировать боль в организме и нужно стремиться поставить правильный диагноз.

Постоянные боли в боку у британки оказались раком третьей степени, сообщает РИА Новости со ссылкой на North Wales Live.

Жительница британского города Рексем 22-летняя Даниэль Дэвис обратилась к врачу из-за болезненных ощущений в области кишечника. По мнению специалистов, это свидетельствовало об анемии, от которой британке прописали препараты с высоким содержанием железа.

Лечение не дало никакого эффекта. Боль не прекращалась и усиливалась после того, как девушка употребляла фастфуд или другую нездоровую пищу. По ее словам, один из приступов был настолько сильным, что она не могла подняться с постели в течение недели.

Дэвис записали на обследование на предмет камней в желчном пузыре, но диагноз не подтвердился. В больнице мать девушки сообщила докторам, что у некоторых членов семьи есть онкологические заболевания. Выяснилось, что у британки рак кишечника третьей степени. Как заявила пациентка, врачи долгое время не рассматривали возможность онкологии, так как рак кишечника в возрасте Дэвис встречается довольно редко.

Британке удалили опухоль и провели 12-недельный курс химиотерапии. Девушке также пришлось заморозить свои яйцеклетки, так как после перенесенного лечения она больше не может забеременеть естественным путем.

По словам Дэвис, ее случай говорит о том, что нельзя игнорировать боль в организме и нужно стремиться поставить правильный диагноз.

- Стоит все проверить. Я думаю, лучше перестраховаться, чем потом жалеть, — заключила девушка.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!