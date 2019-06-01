Свыше 7 тысяч детей приняли участие в параде музыкальных оркестров в Семее

Глава области поздравил маленьких семейчан с Днем защиты детей и пожелал всем крепкого здоровья и счастливого детства.

Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов в ходе своей рабочей поездки в Семей принял участие в Параде детских и молодежных музыкальных оркестров и ансамблей, который с размахом прошел на Центральной площади города, передает Zakon.kz.

Глава области поздравил маленьких семейчан с Днем защиты детей и пожелал всем крепкого здоровья и счастливого детства.

- Мне очень приятно в этот один из самых счастливых дней в году быть среди вас, - сказал аким области Д.Ахметов. – Иметь возможность от старшего поколения поздравить наших детей с этим замечательным праздником. Выразить слова искреннего восхищения нашими детьми и сказать, что вы наше будущее, что вы наша надежда, вам строить будущий и сильный Казахстан!

Даниал Ахметов вручил многодетным матерям сертификаты на бесплатный отдых в оздоровительных детских лагерях. Аким поздравил и 8-летнего Виктора Новоселова, который на днях спас 4-летнего ребенка.

Даниал Кенжетаевич вручил маленькому герою благодарственное письмо от Министра образования РК и сертификат на летний отдых в оздоровительном лагере.

Отметим, что всего в параде оркестров приняли участие свыше 7 тысяч детей. Причем среди них не только школьники, но и учащиеся колледжей. Отряды барабанщиков, ансамбли, хоровые, танцевальные коллективы, мажоретки и черлидеры продемонстрировали все свое мастерство, которое они наработали в течение учебного года.

Продолжился парад оркестров на городской набережной. Здесь в рамках республиканской акции "Нұрлы болашақ" состоялся творческий праздник в честь Дня защиты детей. Ребята с удовольствием приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте и спортивных национальных играх.

Кроме того, городская сборная по спидкубингу при поддержке отдела образования провела мастер класс для всех желающих. Ребята смогли увидеть, как можно засчитанные минуты собрать кубик Рубика. Отличившиеся смогли зарегистрироваться, чтобы в дальнейшем принять участие в чемпионате "Cubing Semey Open 2019".

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