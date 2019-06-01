Токаев: Образованному человеку все по силам

Глава государства поздравил детей.

1 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с одаренными детьми, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В Международный день защиты детей Глава государства встретился с победителями международных и республиканских олимпиад, отличниками учебы, детьми из многодетных семей, воспитанниками детских домов из всех регионов страны.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил школьников с праздником и пожелал им успехов в учебе.

- В наше время очень важно быть образованным и компетентным специалистом. Образованному человеку все по силам. Поэтому в вашем возрасте самое главное – хорошо учиться и получать знания. Уверен, вы станете достойными гражданами нашей страны. Желаю вам счастья, - сказал Президент Казахстана.

Для 40 учащихся средних классов была организована тематическая экскурсия по резиденции "Акорда", в ходе которой они узнали немало интересных фактов об этом уникальном здании, где принимаются важные для всей страны решения. Особое внимание в ходе посещения было уделено личности Елбасы, его роли в истории.

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