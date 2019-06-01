Домашний праздник для особых детей: Кумар Аксакалов пришел в гости к Аружан и Софье

Постоянная забота необходима для детей с особыми потребностями.

В международный день защиты детей аким СКО Кумар Аксакалов побывал в гостях у детей с ограниченными возможностями. Глава региона поздравил Аружан Хасетову и Софью Лукьянченко с детским праздником и вручил подарки, передает Zakon.kz.

Аружан Хасетова учится в казахской школе-гимназии. Обучение проходит дома. По словам учителей, Аружан ответственная и умная ученица. В дневнике одни пятерки и четверки. Аким области похвалил Аружан за стремление к знаниям.

- Аружан, я пришел тебя поздравить с Международным днем защиты детей. Я знаю, ты хорошо учишься в школе. Ты ставишь перед собой большие задачи. Я уверен, ты достигнешь больших результатов, - сказал Кумар Аксакалов.

Глава региона поздравил с праздником и Софью Лукьянченко. Софья показала акиму области свои рисунки и творения. В будущем она мечтает стать дизайнером.

- Софья, ты поставила перед собой конкретные цели. Стараешься, молодец. Много примеров когда особые дети достигали больших высот в сфере культуры и спорта. Даже президент США Франклин Рузвельт, сидя в коляске, руководил страной. У тебя есть цель – стать дизайнером. Желаю тебе достичь своей мечты, - подчеркнул аким СКО.

Постоянная забота необходима для детей с особыми потребностями. Кумар Аксакалов теперь будет часто заходить в гости, устраивать экскурсии по городу. Аким области пригласил Аружан и Софью посетить современный Дворец школьников.

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