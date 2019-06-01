По поручению Елбасы в Караганде началось строительство нового Дворца детей и юношества

Участники церемонии закладки капсулы могли также увидеть выставку детских поделок и изобретений школьников города.

В Караганде дан старт строительству нового Дворца детей и юношества. Сделать такой подарок маленьким карагандинцам поручил Елбасы - Первый Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев при посещении Караганды прошлым летом, передает Zakon.kz.

1 июня состоялась церемония закладки капсулы времени на месте будущего здания. В ней хранится послание от нынешней молодежи будущему поколению. Капсулу откроют только в 2050 году.

- В День защиты детей им принято дарить подарки. И по поручению Елбасы мы дарим карагандинским детям просторный, современный Дворец школьников. Прежний был построен 80 лет назад. И, к сожалению, он уже не отвечает всем требованиям, и элементарно не вмещает всех желающих в нем заниматься, - сказал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

Участники церемонии закладки капсулы могли также увидеть выставку детских поделок и изобретений школьников города.

На выставке в том числе были представлены самолеты, сделанные участниками кружка авиамоделирования.

Новое здание Дворца детей и юношества построят на Юго-Востоке, за Домом Дружбы. Полезная площадь этого современного трехэтажного здания составит порядка 10 тысяч квадратных метров.

Снаружи здание облицуют энергосберегающими материалами.

- Все занятия здесь будут бесплатными. Посещать их смогут более 4 000 детей. Планируется организовать более 50 кружков технического направления, таких как робототехника, программирование и авиамоделирование. Также будем учить наших детей использованию современных технологий - гидропонике и аэропонике. Это актуально и сейчас очень интересно детям. Для тех, кто предпочитает гуманитарное и творческое направление, здесь тоже будут работать кружки, мастерские, xореографические залы, коворкинги, - рассказала руководитель отдела образования города Гульсум Кожахметова.

Строительство нового Дворца школьников должно завершиться в ноябре 2020 года.

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