Батут улетел в Костанае

Его сняли на видео.

В интернете опубликовали видеоролик, на котором видно, как летит батут. По словам автора видео, ЧП произошло в Костанае, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание “Алау”.

По словам очевидцев, которые сняли происходящее из окна, этот случай произошел в микрорайоне “Аэропорт” 31 мая.

- Это было примерно в 20.30. Поднялся сильный ветер, и батут улетел. Хорошо, что детей там не было. Этот какой-то ужас, – сообщил читатель.

25 мая в Центральном парке Караганды из-за сильного ветра перевернулся надувной батут. В результате происшествия 11-летний ребенок от полученных травм скончался на месте, еще двое детей были госпитализированы с различными травмами.

24 мая аналогичный инцидент произошел в Жанаозене.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!