Токаев поздравил Науседу с избранием на пост президента Литвы

Он пожелал успехов.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Гитанасу Науседе в связи с его избранием Президентом Литовской Республики, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- Уверен, что отношения между нашими государствами, основанные на дружбе и взаимопонимании, и впредь будут укрепляться во благо наших народов. Желаю Вам успехов на столь ответственном посту, а дружественному литовскому народу – процветания и благополучия, – говорится в телеграмме.

27 мая в Литве завершился второй тур президентских выборов. По итогам обработки большинства голосов победителем стал независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа. Его поддержали 68,4 процента избирателей. Его соперница, бывшая министр финансов страны Ингрида Шимоните набрала 30,3 процента голосов.

В первом туре, который прошел 12 мая, за пост президента боролись девять человек. Науседа набрал 30 процентов голосов

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