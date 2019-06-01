Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Труппа театра имени Сац поздравила детей с праздником

Кроме актеров, в гости к детям пришли спортсмены и музыканты.

Фото : Zakon.kz1 июня 2019, 15:46

Государственный академический театр для детей и юношества имени Казахстана Н. Сац в рамках празднования Международного дня защиты детей подарил незабываемый праздник под открытым небом для детей Алматы, передает Zakon.kz.

Звездная труппа театра приготовила для маленьких жителей Алматы восхитительную театральную феерию. Артисты, переодетые в сказочных героев, всюду сопровождали гостей и не давали им скучать ни минуты. Дети рисовали на асфальте, танцевали в хороводе, играли в разные игры. Но самым большим сюрпризом для алматинской детворы, пришедшей на площадь перед театром, были незабываемые встречи с друзьями: национальной сборной РК по водному поло, академией футбола "Кайрат", детской музыкальной школой им. М. Тулебаева и представителем Фонда "Асыл Бала".

После концерта малышей пригласили в театр на встречу со сказкой. Премьера спектакля "Тряпичная кукла" прошла при необычном аншлаге. В зале присутствовали более 700 зрителей, среди которых были дети-инвалиды, сироты и дети из многодетных и малообеспеченных семей. После спектакля всех ожидал сладкий сюрприз.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты