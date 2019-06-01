Строительство заняло шесть месяцев, из областного бюджета на реализацию проекта выделили 400 млн тенге.

В Павлодаре открыли плавательный бассейн для полицейских. Строительство заняло шесть месяцев, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Бассейн для полицейских открыли в двухэтажном здании спорткомплекса "Динамо". 25-метровый бассейн имеет четыре дорожки и двухметровую глубину.

- Два года назад мы начали работать над восстановлением спортивного комплекса. Сегодня с гордостью можем сказать, что этот бассейн - достойный, и в нем будут заниматься не только сотрудники полиции, он будет доступным для населения, - отметил аким области Булат Бакауов.

Отмечается, что в секцию плавания уже записались 30 детей.

Начальник департамента полиции генерал Амантай Аубакиров поблагодарил главу региона за поддержку и создание условий для повышения профессиональной подготовки полицейских. Как сообщили в пресс-службе ДП, строительство заняло шесть месяцев, из областного бюджета на реализацию проекта выделили 400 млн тенге. В бассейне оборудованы раздевалки, душевые, сауны, кабинеты обслуживающего персонала. В день открытия комплекса сотрудники спецподразделения "Арлан" продемонстрировали, как происходит освобождение заложников из корабля и задержание террористов.

- Теперь полицейские смогут повышать свое мастерство и профессионально заниматься плаванием, проводить занятия по водолазной подготовке, тактической подготовке, смогут отрабатывать захват лодки террористами, освобождение заложников, скрытое приближение к объекту на воде и другие спасательные операции, - добавили в ведомстве.

Бассейн будет работать ежедневно с 9 до 18 часов.

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