Школьника в Нур-Султане наградили за спасение утопающего

Юрий Ильин в присутствии личного состава Комитета по чрезвычайным ситуациям поблагодарил школьника за оказанную бдительность, смелость и самоотверженность.

Заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин встретился с учеником девятого класса Кириллом Куфельдом, который, рискуя собой, спас тонувшего девятилетнего мальчика, сообщает Zakon.kz со ссылкой пресс-службу КЧС МВД РК.

Летом 2018 года в канале реки Нура в районе поселка Пригородный ребенок купался в не предназначенном для этого месте и начал тонуть. В это время Кирилл проходил неподалеку и увидел, что на поверхности воды находится тело без движений и бросился спасать.

В мае месяце текущего года отец спасенного мальчика с письменным обращением обратился к министру внутренних дел и министру образования и науки с просьбой оценить и наградить по достоинству смелый поступок Кирилла.

Юрий Ильин в присутствии личного состава Комитета по чрезвычайным ситуациям поблагодарил школьника за оказанную бдительность, смелость и самоотверженность, подчеркнув, что благодаря его героическим действиям и быстрой реакции была спасена жизнь ребенка.

Отважные поступки и чувство сострадания таких детей заслуживают уважения. Не каждый в столь юном возрасте, рискуя собственной жизнью, осмелится пойти на спасение другого, сообщил заместитель министра, и по поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева наградил школьника медалью "Суға батқандарды құтқарғаны үшін" и вручил ценный подарок- смартфон.

Юрий Ильин также выразил благодарность родителям, учителям и наставникам за воспитание Кирилла Куфельд, вручил благодарственное письмо воспитавшим смелого сына родителям и отметил, что пока в Казахстане есть такие дети, старшее поколение может быть уверено в будущем нашей страны.

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