На заводе под Нижним Новгородом прогремели взрывы
Прогремело три взрыва. Четыре человека пострадали.
Фото : gubdaily.ru1 июня 2019, 16:22
Мощный взрыв прогремел на территории оборонного завода имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, сообщает РИА Новости.
По словам представителя экстренных служб региона, взрывов было три, при этом пострадали четыре человека. Здание цеха разрушено на площади 100 квадратных метров. В ближайшем поселке Пыра в домах повреждено остекление.
Предварительная причина взрыва - нарушение технологического процесса производства работ.
Опасность повторных взрывов на предприятии сохраняется.
В городе #Дзержинск прогремели взрывы на оборонном предприятии, которое производит взрывчатку pic.twitter.com/jIJMtc1CR7— Лёха2 (@NemcofAleksei) 1 июня 2019 г.
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