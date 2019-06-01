На заводе под Нижним Новгородом прогремели взрывы

Прогремело три взрыва. Четыре человека пострадали.

Мощный взрыв прогремел на территории оборонного завода имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, сообщает РИА Новости.

По словам представителя экстренных служб региона, взрывов было три, при этом пострадали четыре человека. Здание цеха разрушено на площади 100 квадратных метров. В ближайшем поселке Пыра в домах повреждено остекление.

Предварительная причина взрыва - нарушение технологического процесса производства работ.

Опасность повторных взрывов на предприятии сохраняется.

В городе #Дзержинск прогремели взрывы на оборонном предприятии, которое производит взрывчатку pic.twitter.com/jIJMtc1CR7 — Лёха2 (@NemcofAleksei) 1 июня 2019 г.

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