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Содержатель притона пытался дать взятку полицейскому в Акмолинской области

29 мая нарушитель был задержан при попытке передать денежные средства.

Фото : Southern African weltwärts Network1 июня 2019, 16:30

Житель Кокшетау привлечен к уголовной ответственности за попытку дать взятку сотруднику полиции при исполнении служебных обязанностей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

Как было установлено в ходе оперативно – розыскных мероприятий, в мае текущего года сотрудники полиции выявили факт оказания интимных услуг в одном из массажных салонов города Кокшетау.

За не привлечение к уголовной ответственности и покровительство незаконного бизнеса, 23-летний владелец массажного салона предложил полицейскому взятку в размере 150 000 тенге, однако, сотрудник полиции, исполняя служебный долг, проявил принципиальную позицию и отказался от денежных средств, сообщив о коррупционном преступлении своему непосредственному руководству и в Управление собственной безопасности.

29 мая нарушитель был задержан при попытке передать денежные средства. В настоящее время по данному факту возбуждено досудебное производство по ст. 367 ч.1 УК РК (дача взятки), проводятся следственные действия.

Кроме того, в отношении задержанного и еще двух администраторов массажного салона проводится досудебное расследование по ст. 309 ч.1 УК РК (Организация и содержание притонов для занятия проституцией и сводничество).


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