Аким ВКО назвал "Абай Арену" потрясающе красивым зданием

Аким предложил подобный культурно-спортивный комплекс построить и в Усть-Каменогорске.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в ходе рабочей поездки в Семей посетил новый микрорайон Карагайлы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Прежде всего, Даниал Ахметов осмотрел культурно-спортивный комплекс "Абай Арена" и остался довольным ходом строительства. Остекление главного корпуса уже завершено. Сейчас в здании ведется внутренняя отделка и возведение входной группы, а также благоустройство прилегающей территории. У комплекса будет разбит парк из хвойных деревьев.

- Потрясающий красивый вид на "Абай Арену" открылся, - поделился своими впечатлениями Даниал Кенжетаевич. – Я хочу, чтобы здесь был построен лучший микрорайон Казахстана. Нигде не нет такого микрорайона, чтобы рядом была вся инфраструктура, шестиметровые дороги и большая пешеходная дорожка. Все будет здесь замечательно!

При этом аким предложил подобный культурно-спортивный комплекс построить и в Усть-Каменогорске.

К слову, в этом году в микрорайоне планируют начать строительство 30-ти многоэтажных жилых домов, из них 9 арендных и 21 кредитное жилье. На сегодняшний день в эксплуатацию введены 14 многоэтажек и 6 домов будут введены в строй до конца текущего года.

Кроме того, в этом году начнется проектирование средней школы на 1200 мест и детского сада на 320 мест. Их строительство запланировано в 2020 году.

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