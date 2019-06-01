Более пяти тысяч юных алматинцев приняли участие в параде оркестров

В рамках празднования международного Дня защиты детей в Центральном парке культуры и отдыха состоялся гала-концерт лауреатов XХI Международного конкурса детского творчества "Бозторғай".

В Алматы в День защиты детей состоялся парад детских и молодежных музыкальных оркестров и ансамблей города. В праздничном шествии приняли участие более пяти тысяч школьников и студентов колледжей, сообщает Zakon.kz.

В праздничном шествии, стартовавшем на площади Астана по улицам Толе би и Панфилова прошли колонны барабанщиков, черлидеры, духовые оркестры и танцевальные коллективы. Парад завершился ярким флэшмобом на ул.Жибек жолы.

-Парад оркестров – это не только повышение уровня музыкальной культуры детей и молодежи, но и формирование чувства гордости и принадлежности к своей организации образования, подъем престижа учебных заведений города. Кроме того, развитие улично-фестивального шествия школьников и студентов является еще и фактором эстетического и патриотического воспитания, - отметила заместитель руководителя управления образования Ляззат Жылкыбаева.

С праздничной программой перед зрителями выступили звезды отечественной эстрады, в том числе Raim и Artur, Серик Ибрагимов, вокально-хоровая студия "Сенім" и многие другие. Для самых маленьких гостей праздника были организованы разнообразные интерактивные игры и конкурсы.

Стоит отметить, что в рамках празднования международного Дня защиты детей в Центральном парке культуры и отдыха состоялся гала-концерт лауреатов XХI Международного конкурса детского творчества "Бозторғай", в котором принимали участие более 600 конкурсантов из Испании, Болгарии, Латвии, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Израиля, Кыргызстана и других стран. В честь праздника были в парке были организованы скидки, а маленьким гостям раздавали мороженное.

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