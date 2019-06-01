Экс-футболист "Реала" и "Арсенала" погиб в ДТП

Хосе Антонио Рейесу было 35 лет.

Футбольный клуб "Севилья" выступил с заявлением - бывший игрок команды Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП, сообщает Zakon.kz.

We couldn't be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 1 июня 2019 г.

- Мы не можем сообщить более печальную новость. Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП. Покойся с миром.

Экс-полузащитнику испанской сборной было 35 лет. ДТП случилось на трассе между Севильей и Утрерой. Машина Рейеса съехала с дороги и загорелась.

Кроме "Севильи" хавбек выступал за "Реал", "Атлетико", "Арсенал", "Эспаньол", "Бенфику", "Кордобе" и "Сяньцзян".

В январе в пролив Ла-Манш упал самолет с футболистом Эмилиано Салой на борту. Тело игрока обнаружили в начале февраля. Ему было 28 лет.

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