Экс-футболист "Реала" и "Арсенала" погиб в ДТП

Футбольный клуб "Севилья" выступил с заявлением - бывший игрок команды Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП, сообщает Zakon.kz.

We couldn't be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c