Байбек: Людям надо создать условия, я сам в таких дворах вырос

За три года в Алматы отремонтировали и благоустроили 1487 дворов. В этом году планируется реконструкция еще 638 дворов.

Аким Алматы Бауыржан Байбек проверил темпы благоустройства Ауэзовского района и встретился с жителями модернизированных дворов в микрорайоне Аксай-4, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

За последние три года в Алматы отремонтировали и благоустроили уже 1487 дворов, где проживают почти 700 тысяч горожан. В этом году планируется реконструкция еще 638 дворов. Тем самым, в 72% алматинских дворов дети могут полезно и безопасно проводить время на современных игровых и спортивных площадках с освещением и камерами видеонаблюдения.

- В течение 2 лет планируем модернизировать 100% дворов всех многоэтажек города. По словам жителей района, соседи стали, как это было когда-то в алматинских дворах, снова общаться, ходить друг к другу в гости. Появилось ощущение, что это мой двор и мой город. Это и есть основной результат нашей работы, суть концепции "Города для людей", - написал в своем Instagram Бауыржан Байбек.

Стоит отметить, что в рамках принятой в 2015 году после обсуждения с горожанами Программы развития "Алматы-2020" в мегаполисе отремонтировано уже 60% исторического центра и почти 600 улиц. Треть уличного освещения переведено на светодиодные и энергосберегающие светильники, заменено 300 км арыков и порядка 2000 км инженерных сетей. Обновлены все подземные переходы города.

Этим летом в рамках концепции "Города для людей" продолжится реконструкция городских проспектов и улиц, начато строительство новых дорог на 456 улицах в 14 микрорайонах города, а также ведется средний ремонт более 140 улиц. На окраинах города будут благоустроены ряд парков, скверов и пешеходных зон. В целях создания безопасной городской среды новые LED-светильники дополнительно установят на более чем 120 улицах города.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!