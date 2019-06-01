Сотрудник ЧС спас тонущую девочку в Уральске
Пятилетняя девочка осталась без присмотра родителей.
Фото : YÜKLE.MOBİ1 июня 2019, 20:17
Это произошло 1 июня на карьере в поселке Желаево, где спасатели проводили рейдовые мероприятия по безопасности на воде, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал Мой Город.
– Пятилетняя девочка осталась без присмотра родителей и упала в воду. К счастью, сотрудник УЧС Бахтияр Катчеков вовремя увидел это и спас ребенка от гибели. На месте ей была оказана доврачебная помощь, в медицинской помощи девочка не нуждалась, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.
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