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Сотрудник ЧС спас тонущую девочку в Уральске

Пятилетняя девочка осталась без присмотра родителей.

Фото : YÜKLE.MOBİ1 июня 2019, 20:17

Это произошло 1 июня на карьере в поселке Желаево, где спасатели проводили рейдовые мероприятия по безопасности на воде, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал Мой Город.

– Пятилетняя девочка осталась без присмотра родителей и упала в воду. К счастью, сотрудник УЧС Бахтияр Катчеков вовремя увидел это и спас ребенка от гибели. На месте ей была оказана доврачебная помощь, в медицинской помощи девочка не нуждалась, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.


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