В Павлодаре Бердибек Сапарбаев встретился многодетными работниками предприятия

Министр высоко оценил работу предприятия, вклад в социально-экономическое развитие и поддержку населения.

В субботу, 1 июня, в Павлодарскую область с рабочим визитом прибыл министр труда и социальной защиты населения Казахстана Бердибек Сапарбаев, сообщает Zakon.kz.

На предприятии "Нефтехим LTD" глава министерства в сопровождении акима области Булата Бокауова ознакомился с соблюдением техники безопасности и охраны труда, встретился с многодетными матерями, работающими на заводе.

В беседе с коллективом министр поинтересовался условиями труда на производстве и мерами социальной поддержки работников.

Многодетная мама Гульзия Казкенова работает на производстве с 2013 года. Условия труда. заработная плата и социальный пакет, по ее словам, оптимальный для поддержания достойного уровня жизни.

- С супругом воспитываем пятерых детей, он трудится в пожарной части. У меня посменная работа. Такой график очень удобен для меня, поскольку, таким образом, я успеваю уделять внимание детям. Хочу сказать, что сегодня мы, многодетные семьи, имеем возможность наравне со всеми трудиться, зарабатывать, расти по карьерной лестнице, обеспечивая достойное будущее своим детям, - с благодарностью сказала многодетная мама.

Министр высоко оценил работу предприятия, вклад в социально-экономическое развитие и поддержку населения.

- Елбасы и Президентом поставлена важная задача по повышению благосостояния населения. В первую очередь, развитие нашей страны зависит от каждого гражданина. Если мы будем вместе работать и вносить свой посильный вклад, то Казахстан будет развиваться, будет улучшаться уровень и качество жизни населения - отметил министр.

Компания занимается производством метил-трет-бутилового эфира, гранулированного полипропилена, тканных полипропиленовых мешков. К слову, в последнем производственном цеху по большей части задействован женский труд.

По словам директора предприятия Жаната Маралбаева, только в двух цехах на сегодня вакантными остаются порядка 30 рабочих мест.

- В ближайшее время потребность в рабочих кадрах, где задействован женский труд, будет увеличен в связи с расширением мощностей в три раза, - отметил он.

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