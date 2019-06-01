Исламский банк развития активизирует системное сотрудничество с Казахстаном

Казахстанская сторона пригласила ИБР принять активное участие в развитии индустрии исламских финансовых услуг на базе МФЦА.

В рамках 14-ой сессии Саммита Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Казахстан Бейбута Атамкулова с Президентом Группы Исламского банка развития (ИБР) доктором Бандаром Хаджаром, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего участия банка в национальных инвестиционных проектах в нашей стране. Казахстан заинтересован в сотрудничестве с ИБР в рамках реализации инициативы Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева о разработке Стратегического программного документа "Исламская инфраструктурная интеграция", которая предусматривает инфраструктурную интеграцию государств-членов ОИС.

Безусловно, участие Банка в программах экономического развития Казахстана демонстрирует его твердое намерение развивать сотрудничество с нашей страной.

- Наша цель усилить сотрудничество с Казахстаном и развивать механизмы исламского финансирования в вашей стране. Приглашаю Казахстан принять участие в международной конференции по исламским ценным бумагам Сукук в Люксембурге и направлять специалистов на обучение по линии специальных стипендиальных программ Банка, - сказал Б.Хаджар.

При этом собеседник проинформировал о создании Фонда ИБР по науке и технологиям с первоначальной капитализацией в размере 500 млн долларов США.

Казахстанская сторона выразила благодарность Президенту ИБР за активное участие в международных мероприятиях, проходивших в городе Нур-Султан, в частности первом Саммите ОИС по науке и технологиям в сентябре 2017 года, церемонии открытия Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) и Форуме "Astana Finance Days" в июле 2018 года.

Отдельно обсудили вопросы сотрудничества Банка с МФЦА, где Б.Хаджар является членом Совета по Управлению Центром. Отмечено, что подписанный между ИБР и МФЦА Меморандум о сотрудничестве способствует развитию исламского финансирования в регионе СНГ и позволит изучить ценный опыт ИБР в этой сфере.

Казахстанская сторона пригласила ИБР принять активное участие в развитии индустрии исламских финансовых услуг на базе МФЦА и оказать содействие в привлечении других исламских финансовых институтов к сотрудничеству с этим финансовым центром, в т.ч. путем локализации структур ИБР и выпуска исламских ценных бумаг Сукук на Бирже МФЦА.

Внимание также было уделено ускоренному завершению Казахстаном процедуры ратификации Устава Международной исламской корпорации по исламскому финансированию, которая позволит привлечь серьезные финансовые ресурсы для развития экспорта в страны ОИС.

Вопрос продовольственной безопасности является актуальным для всего мира. Казахстан проводит активную работу в этой сфере. В этой связи Исламскому банку развития была выражена благодарность за оказываемую поддержку, в том числе, в рамках Исламской организации по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой расположена в г. Нур-Султан.

В настоящее время ведется подготовительная работа по проведению второго заседания Исполнительного совета ИОПБ в г.Нур-Султан и второй сессии Генеральной Ассамблеи в г.Джидда в августе текущего года.

Справочно: ИБР является международным финансовым институтом и официально начал свою деятельность 20 октября 1975 года. Штаб-квартира Банка расположена в г. Джидде. Членами ИБР являются все 57 государств-членов ОИС.

Банк занимается реализацией перспективных экономических проектов на территории государств-членов ОИС посредством долевых инвестиций, кредитует предприятия и программы, реализуемые в частном и государственном секторах, также в функцию входит создание и управление специальными фондами, чья деятельность направлена на оказание помощи мусульманским общинам в странах, не являющихся членами Банка и др.

С момента создания Группой ИБР одобрены проекты на территории государств-членов ОИС на общую сумму 1331,3 млрд долл. США. В 2018 году ИБР профинансировал проекты в странах Африки, Европы, Латинской Америки и Азии.

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