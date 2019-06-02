Шведская писательница бомжует около московского вокзала

Ее ограбили во Франции, но она все равно решила отправится в Москву.

В Москве, неподалеку от Киевского вокзала, обнаружили бездомную, которая оказалась шведской писательницей. Об этом телеканалу "360" рассказали очевидцы.

Как выяснили журналисты, гражданка Швеции Миа Йоханссон уже пару недель живет под деревом возле супермаркета. Женщина отказалась от помощи сотрудников магазина, но призналась, что будет благодарна за финансовую поддержку.

В разговоре выяснилось, что женщина – писательница. Ранее путешествовала по Румынии, затем по Франции, где ее ограбили, но паспорт остался, и она все равно решила отправится в Москву.

Пока были деньги, снимала спальное место в хостеле, но последний месяц живет под открытым небом. 58-летняя женщина сообщила, что продукты ей приносят неравнодушные москвичи. Обычно Миа просит хлеб, сахар и молоко.

Несмотря на шведское гражданство, женщина хочет улететь в Канаду, где живет ее дочь.

Миа собирает деньги на билет, но собрать удалось совсем немного.

Женщина добавила, что уже обращалась за помощью в шведское консульство, но не получила ответа.

Сотрудники телеканала обратились к президенту Федерации мигрантов Вадиму Коженову, и для женщины забронировали номер в хостеле, но ночевать там она отказалась.

Журналистам удалось найти упоминание писательницы с именем Миа Йоханссон и по фотографии убедиться, что бездомная — действительно она. Также в продаже на Amazon нашлась ее книга "Неоконченная дискуссия о Боге — дневник путешественника во времени" и Twitter-аккаунт писательницы.

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