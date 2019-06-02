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Грузовик и пассажирский поезд столкнулись в России

От удара грузовик загорелся. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.

Фото : 01.мвд.рф2 июня 2019, 01:59

В Адыгее грузовой автомобиль врезался в пассажирский поезд на переезде. Один из вагонов и сам грузовик загорелись, пострадали 15 человек, передает РИА Новости.

- Машинист и помощник машиниста получили травмы различной степени тяжести. Тринадцать пассажиров поезда обратились за медицинской помощью (ссадины, психологическая помощь) на вокзале Краснодар, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на перегоне Шеджий - Энем-2 однопутного участка Энем - Горячий Ключ. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №346 Адлер — Нижневартовск. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

От удара грузовик загорелся. По словам представителя экстренных служб, огонь охватил также один из вагонов и локомотив. На место происшествия прибыл пожарный поезд, возгорание потушено.

Позже представитель экстренных служб уточнил, что грузовик перевозил дизельное топливо. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.


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