Капитан "Астаны" побил своего болельщика
Болельщик вышел на трассу 20-го этапа "Джиро д’Италия".
Фото : kp.kz2 июня 2019, 06:02
Колумбийский велогонщик "Астаны" Мигель Анхель Лопес побил болельщика, который вышел на трассу во время 20-го этапа "Джиро д’Италия", пишет Sports.ru.
Болельщик помешал Лопесу на подъеме за несколько километров до финиша, из-за чего гонщик упал с велосипеда, отстал от пелотона и потерял время.
В итоге гонщик финишировал 18-м с отставанием 1 минута 49 секунд от победителя и товарища по команде – испанца Пейо Бильбао.
???????? ¡Un espectador tira al suelo a Superman López y éste se lía a golpes con él! ¡¡¡Respeto al ciclista!— COPEdaleando (@Copedaleando) 1 июня 2019 г.
???? @Eurosport_UK #Giro
pic.twitter.com/0b3oiTYI0L
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