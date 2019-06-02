Капитан "Астаны" побил своего болельщика

Болельщик вышел на трассу 20-го этапа "Джиро д’Италия".

Колумбийский велогонщик "Астаны" Мигель Анхель Лопес побил болельщика, который вышел на трассу во время 20-го этапа "Джиро д’Италия", пишет Sports.ru.

Болельщик помешал Лопесу на подъеме за несколько километров до финиша, из-за чего гонщик упал с велосипеда, отстал от пелотона и потерял время.

В итоге гонщик финишировал 18-м с отставанием 1 минута 49 секунд от победителя и товарища по команде – испанца Пейо Бильбао.

???????? ¡Un espectador tira al suelo a Superman López y éste se lía a golpes con él! ¡¡¡Respeto al ciclista!



???? @Eurosport_UK #Giro



pic.twitter.com/0b3oiTYI0L — COPEdaleando (@Copedaleando) 1 июня 2019 г.

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