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Капитан "Астаны" побил своего болельщика

Болельщик вышел на трассу 20-го этапа "Джиро д’Италия".

Фото : kp.kz2 июня 2019, 06:02

Колумбийский велогонщик "Астаны" Мигель Анхель Лопес побил болельщика, который вышел на трассу во время 20-го этапа "Джиро д’Италия", пишет Sports.ru.

Болельщик помешал Лопесу на подъеме за несколько километров до финиша, из-за чего гонщик упал с велосипеда, отстал от пелотона и потерял время.

В итоге гонщик финишировал 18-м с отставанием 1 минута 49 секунд от победителя и товарища по команде – испанца Пейо Бильбао.


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