Дочь Алсу отдала выигранный на шоу "Голос.Дети" миллион на благотворительность

Микелла не будет останавливаться на достигнутом и собирается продолжить карьеру певицы, как звездная мама.

Недавно прогремел скандал вокруг финального голосования в вокальном конкурсе. В центре горячих обсуждений оказалась дочь певицы Микелла Абрамова, которая заняла первое место и выиграла крупную сумму. В итоге девочка потратила свой выигрыш на благотворительность.

Шестой сезон популярного песенного конкурса "Голос. Дети" был в центре обсуждений долгое время после своего окончания. В финале шоу победу одержала 11-летняя Микелла, а родителей девочки обвинили в подкупе итогового голосования. Недавно вышел специальный выпуск, на котором прошел повторный финал телешоу, по итогам которого все финалисты стали победителями и получили, помимо памятных статуэток, один миллион рублей.

В День защиты детей состоялся благотворительный фестиваль "Алсу Дети". На мероприятии председатель правления фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов объявил о том, что дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова передала свой выигрышный миллион рублей им.

- Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток", — сказал Вавилов.

Благотворительная организация была основана в память о пятилетней Анжеле Вавиловой, которая умерла от рака. Создателями центра стали ее родители — Владимир и Марина. Фонд осуществляет помощь и поддержку страдающим от онкологических заболеваний детям из Татарстана.

Напомним, долгое время фаворитом шоу был Ержан Максим, который удивил зрителей широтой своего голосового диапазона, а также добротой и артистизмом. Однако с большим отрывом в апреле победу одержала Микелла Абрамова. В ходе скандала вокруг результатов конкурса "Голос.Дети" была проведена проверка. Первый канал подтвердил, что в финале произошла накрутка голосов, после чего результаты были аннулированы.

В социальных сетях пользователи обрушились с критикой на победительницу. Многие звезды высказывались относительно конфликта, однако итог был один: дети не должны страдать по вине взрослых. Во время показа специального выпуска с награждением всех финалистов дочь Алсу так и не появилась на экране.

Сама 11-летняя певица обратилась со словами благодарности ко всем поклонникам, которые ее поддерживали. Девочка призналась, что месяцы, проведенные на телепроекте были самыми веселыми, насыщенными и лучшими в ее жизни. Микелла не будет останавливаться на достигнутом и собирается продолжить карьеру певицы, как звездная мама.

Источник: СтарХит

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